Video | Claudia Bahamón sufrió grave accidente practicando deporte extremo

“Siempre pensé que haciendo kite todas nos veríamos igual de sexy a Natalia García, pero me atropelló la realidad. Lo siento, amigos, es lo que hay y ya me resigné. Terminé con cortada en el pie, todos los revolcones posibles, bajé nuevamente el nivel del mar de tanto tragar agua, incapacitada de cintura, golpe de tabla en el cachete (con morado y que tal) en fin, menos mal mis talentos son muchos pero este ya no fue”, expresó.

Y agregó: “Aunque, ojo, lo seguiré intentando, lo juro, porque esta espina me la saco porque me la saco. Expectativa vs. realidad. Pd: En serio parezco tortuga ninja pagando servicio militar. Doctora Lina Llanos, ¿viste? Todo por cuidarme la piel”.

Claudia Bahamón hizo esa publicación junto a una galería de imágenes y videos en los que se le puede ver practicando kitesurf.