Eso no fue todo, pues al día siguiente relató que estaba en la playa cuando otra mujer se le acercó y le ofreció una ostra que en un principio era sin costo.

“‘Chino, masaje y bloqueamiento vale 600 mil pesos’, y yo, ‘¿600 mil pesos? La chimba, yo no voy a pagar 600 mil pesos’”, expresó. Sin embargo, el joven terminó dándole a la mujer $300 mil.

“‘Gratis, ¿en serio gratis?’, y yo lo probé, y me pregunta ‘¿qué tal?’, y yo le digo ‘rico, muchas gracias por invitarme ostra, me encanta’, y me dijo, ‘¿cómo así? Es 100 mil pesos’, y yo le digo ‘¿Qué, una ostra 100 mil?’ Juepucha, Cartagena”, dijo Zion decepcionado de los acontecimientos.

Por su parte, Nicolás Zapata, comandante de Cartagena, señaló que ya se adelantan sanciones contra estas personas que hacen cobros excesivos. Pues deja en muy mala imagen la ciudad a nivel internacional.