Video: Crecen los rumores de una relación amorosa entre Karol G y Young Miko

Algunos internautas no se quedaron callados y lanzaron críticas a la cantante por estar “muy cariñosa” con una mujer: “Cada día que pasa Karol está más cerca de confirmar con Miko que con Salo”; “Cómo que Karol G es lesbiana”; “Ay no, con esa tipa de nuevo, tanto artista que hay... que antojo con esa”; “Qué bonito, incentivando el lesbianismo”; “Noo, Karol no malogres tu reputación”; “La amo, pero está no me gustó”; “Que Karol G no es lesbiana lo hace para llamar la atención y que comenten se haga viral por qué todo eso genera dinero y expectativas”.

Sin embargo, otros seguidores llenaron la publicación con mensajes de feliz cumpleaños y de admiración por todo lo que ha cosechado: “Qué orgullo y felicidad me da sentirme tan orgulloso y representado por usted”; “Contando las horas, los minutos”; “Feliz cumpleaños, preciosa, que Dios te bendiga y proteja siempre. Te amo un mundo”; “Llegó el día tan esperado Feliz Cumpleaños bichotaaa”; “Me muero si Karol G se le declaró a Young Miko con esta canción”.

Como su supuesta relación con el cantante colombiano Feid, no ha sido confirmada por ninguno de los dos, nació en redes sociales el rumor de un posible acercamiento romántico entre Karol G y Young Miko, dado que los seguidores aseguran que las artistas tienen química y es evidente la atracción.