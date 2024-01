Video: Duro regaño del papá de Yina Calderón por su nuevo tatuaje

Recientemente la polémica empresaria de fajas, Yina Calderón, reveló el nuevo tatuaje que se hizo de su caricatura favorita; sin embargo, al que no le gustó mucho la noticia ni el diseño fue a su padre, quien le expresó su gran molestia por tatuarse la piel.

Yina compartió a través de redes sociales que decidió tatuarse a Bulbasaur, una especie ficticia que hace parte de la caricatura Pokemón, siendo este personaje, uno de sus favoritos.

¿Por qué Bulbasaur? Bueno, uno, porque yo amo a Pokémon, amo a muchos muñequitos, me gusta tatuarme muñequitos, y por qué Bulbasaur, porque era como el más malgeniado, era tímido, pero cuando le tocaba guerreársela por Ash, lo hacía, cero hipócrita, al que le caía bien se le acercaba y al que no, no... Como yo”, dijo la Dj de guaracha.

Aunque Yina sí quedó satisfecha con el resultado, su padre no tomó la noticia tan bien, por lo que le envío varias notas de voz regañándola.

“¿Más tatuajes o qué? Ojo con eso no, ese montón de tatuajes no faltaba más(... ) yo vi que se estaba haciendo un tatuaje y me dio una colera, juepu** tatuaje es como un sapo que es eso que le miré en las redes(...)”, le dijo.

La creadora de contenido tomó con gracia lo dicho por su padre y decidió compartirlo en sus redes. Además, quedó asombrada porque la noticia de su nuevo tatuaje no le llegó por su propia voz.

“¿Cómo escuchan a mi papá?, para mi papá mi Bulbasaur es un sapo. ¿Quién de ustedes me sapió y le está enviando a mi papá lo que yo hago?”, puntualizó.