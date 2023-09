Video | El 'regalito' que le lanzaron a Luis Miguel en pleno concierto

Sin dudarlo, retrocedió un poco, accidentalmente pisó la prenda y la levantó del suelo, revelando que se trataba de un sujetador lanzado por una de sus admiradoras.

El cantante, visiblemente sorprendido, sonrió y mostró la prenda a uno de los miembros de su banda, quien también se tomó el incidente con humor. Sin dejar que esto afectara su interpretación, Luis Miguel continuó con su actuación y retomó su tema "Te propongo esta noche".

En las redes sociales, los usuarios también reaccionaron con humor ante esta inusual situación. Comentarios como "Se nota que hacía mucho que no le pasaba esto", "No se lo esperaba" y "Sus gestos me matan. Qué hombre tan guapo" inundaron las plataformas digitales.