Video: Elizabeth Loaiza mostró crudas imágenes de su calvario con los biopolímeros

Cirugía de biopolímeros

Con relación a la cirugía de la extracción de los biopolímeros, Elizabeth contó que en un principio la idea era que le subieran un poco la cicatriz que tiene en sus glúteos. Pero que previo al procedimiento tuvo una cita con su médico en la que le explicaron que llevar a cabo ese paso podía no salir como ella lo esperaba. Por lo cual, junto a su doctor decidió proceder de otra manera para no tener complicaciones.

“La cirugía la íbamos a utilizar para subir un poquito la cicatriz y que la piel estirara arriba de la nalguita, pero un día antes de la cirugía me reuní con el doctor y me dijo tenemos dos opciones: te subo la cicatriz, pero no te queda una nalga grandecita porque el implante no va a caber porque se puede reventar la herida y va a ser todo un caos o te dejo la cicatriz ahí dónde está y empezamos, en medio de la cirugía, a medir implantes”, mencionó la empresaria.