Los criminales continúan sembrando inquietud entre los ciudadanos respetuosos de la ley. En diversas áreas de Colombia, los robos a mano armada han adquirido proporciones preocupantes, provocando ansiedad y miedo en aquellos que son abordados en cualquier momento del día, sin tener en cuenta la ubicación.

En algunas instancias, estos asaltos culminan con víctimas heridas e incluso fatalidades, producto de los ataques perpetrados por los delincuentes armados con armas blancas o de fuego.

En relación con lo anterior, el lunes 27 de noviembre, Koral Costa, la esposa del actor Omar Murillo, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que denuncia haber sido víctima de un ataque por parte de una mujer. Inicialmente, esta persona le pidió una foto y luego intentó robarla.

Lea también: El regalo especial que le dejó Mauricio Leal a Fanny Lu

Según lo relatado por la cantante e influencer, el incidente tuvo lugar hace ocho días, y solo en este momento ha optado por compartir la narración de lo sucedido.

“Yo voy caminando y se me acerca una persona y me dice que le regale una foto. Cuando se termina de tomar la foto conmigo, me dice gracias. Yo le digo, de nada. La persona se devuelve y me dice ‘deme lo que tiene en el bolso’ y yo le dije ‘cómo así’. Yo me reí porque no entendía, yo pensé que era una broma. ‘Entrégueme lo que tiene en el bolso’ - le dijo la ladrona-, y yo le dije ‘yo no llevo nada’”, contó la influenciadora bastante afectada. Lea: Hija de Bruce Willis comparte desolador video del estado de salud de su padre.