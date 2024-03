Video | “Está bajando sus números”: Hablan de ‘mala racha’ para Karol G; terminó llorando en pleno concierto

Karol G, aún recuperándose del susto de un aterrizaje de emergencia en su jet privado debido a problemas técnicos, se encontró con otra adversidad en su siguiente destino de gira en Guatemala.

A pesar de ser recibida con entusiasmo en un concierto lleno de público, la artista experimentó dificultades técnicas en el escenario, relacionadas con los generadores, provocando frustración y tristeza.

Incapaz de contener las lágrimas, la cantante colombiana se vio afectada por no poder ofrecer el espectáculo perfecto al que está acostumbrada.

Lea también: Video: Alina se agarró con el celador de su conjunto porque no dejó entrar a Jim

“Se murieron los generadores de la energía de todo el escenario. No sé qué está pasando energéticamente, pero, sea lo que sea, no me voy a dejar”, dijo secándose las lágrimas y decidida a cantarle a su público.