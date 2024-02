$!Video: “Estoy frustrada”: Jessica Cediel preocupa a sus fans por su estado de salud

A pesar de su imagen de mujer activa y saludable, Cediel sorprendió al revelar que sufrió una lesión en la pierna que la obligó a ser inmovilizada temporalmente. La presentadora, quien siempre ha destacado su dedicación al ejercicio y la vida saludable, expresó su frustración al compartir la noticia con sus seguidores: “Tengo unos días de incapacidad, paciencia, aprendizaje igual pase lo que pase, aprendí mucho, unos compañeros hermosos, un programa divino (...) Esa es la vida, voy a estar quietica, mientras me recupero, ojalá me recupere”.

“Antes de meterme a bañar, sentí un corrientazo, como en la parte externa de la pierna derecha [...] Entonces ya no sé si vaya a bailar, tenía ganas, pero como que cada día me estoy levantando con algo nuevo, entonces ya no sé si sea inteligente o no bailar”, expresó Cediel, visiblemente afectada por la situación.

La presentadora se encuentra actualmente a la espera de una evaluación médica que determinará su capacidad para continuar en el concurso. Mientras tanto, sus seguidores aguardan con incertidumbre la decisión final de Jessica Cediel, quien aún no ha confirmado si seguirá persiguiendo su sueño de ganar el codiciado concurso transmitido en Telemundo, “Hoy Día”.

Su compañero de baile compartió el dolor de la situación, describiendo la emoción de Cediel previa a la puesta en escena: “Fue algo de verdad penoso, porque habíamos preparado la coreografía, habíamos ensayado mucho”. Lamentando la situación, expresó su solidaridad con Jessica Cediel y la incertidumbre sobre el futuro de su participación en el programa.