Video | “Estuvo en la cárcel”: Revelan detalles de la vida del primer eliminado de La casa de los famosos, Naren Daryanani

En la década de los 90 Naren Daryanani era todo un galán en la televisión colombiana; era el protagonista de la serie más popular del momento, Padres e Hijos, y su imagen aparecía en las portadas de revistas de la época como un sex symbol.

El actor bogotano, de 52 años, que fue el primer eliminado del reality La casa de los famosos, interpretó a Federico Franco por tres años en Padres e Hijos, y luego siguió su carrera en producciones de alto reconocimiento como Clase aparte, La sombra del deseo, Corazón prohibido, Julius, La venganza, Te voy a enseñar a querer y La mujer en el espejo, aunque sin la repercusión de su rol de Federico.

Su carrera se interrumpió inesperadamente, luego de un accidente que sufrió mientras jugaba fútbol, cuando chocó de frente contra el arquero rival y sufrió un golpe que le cambió la vida.

“Por el golpe me tuvieron que extirpar mi testículo, tenía una especie de tumor. Estaba infectado y supremamente inflamado. El doctor me dijo que merecía una medalla de oro por resistir ese dolor por tanto tiempo”, comentó Naren Daryanani en entrevista con La Red, de Caracol Televisión.

Naren, que tras este hecho se alejó de la televisión y se radicó por un tiempo en Miami, cuenta que tras la cirugía quedó pesando 44 kilos y sufrió deterioro en su apariencia física.

Precisamente, en Florida ocurrió otro de los hechos que marcaron en su vida; estuvo en 2008 detenido por un supuesto robo en un supermercado.

“Fueron las 28 horas más amargas de mi vida, esas en la celda. No podía comer, no podía dormir, cada dos horas contaban cabezas y nos trataban muy mal. Sí, estuve preso, pero no por robo”, le contó en su momento al diario El Tiempo.

Aclaro que aunque el reporte del arresto dice que fue por el robo de “una soda con dos chocolatinas en un supermercado en Coral Gables, que sumaban 6 dólares con 85 centavos”, pero lo que realmente sucedió fue que estuvo involucrado en una pelea en la playa, donde un menor de edad resultó lesionado.

Detalló que un policía cubano, que lo reconoció por su trabajo en algunas telenovelas de Telemundo, cambió los hechos para no tuviera que declarar ante la corte y eso le evitó una pena mayor en la cárcel.

También vivió en Los Ángeles, donde estudió e hizo algunos cortos y un comercial de un supermercado, que le permitieron tramitar su vida como artista.

Ahora de regreso en Colombia y tras su paso por La casa de los famosos, quiere reactivar su trabajo como actor. Su última aparición había sido en 2016 en La ley del corazón.