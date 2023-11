Video | Hija de reconocida presentadora colombiana sufrió un infarto cerebral

Pilar Schmitt, una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, y su familia vivieron angustiante momento de con la salud de su hija Sara Sánchez, cuando la joven sufrió un infarto cerebral.

La intervención e insistencia de la joven y su madre fueron determinante para que el desenlace de la historia no terminara en tragedia. Sara tuvo la valentía de compartir su historia y contó como perdió hasta la visión.

Sara Sánchez relató en entrevista con la emisora ‘Candela Setter’, que se encontraba con unos amigos cuando empezó a sentirse mal.

“Cuando empiezo a sentir un mareo muy fuerte. Yo me siento y de la nada pierdo la visión de un ojo y lentamente empiezo a perder sensibilidad en el lado derecho del cuerpo también. Afortunadamente, ahí había alguien que estaba estudiando medicina y me dijo: ‘Sara, eso no es normal. Vete ya para la clínica. Eso no es normal’”, manifestó la joven.

Tras la angustia de su amiga, Sara se fue corriendo para la clínica, donde le dijeron que era un simple dolor de cabeza, que ya se podía ir para la casa. Por lo que decidió ir a la universidad, aun cuando seguía sintiendo muy mal.