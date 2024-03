Video: Hijo de Shakira debutó como baterista de rock, ¿cómo le fue?

Milan, el hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué, a sus 11 años de edad, debutó como baterista de una banda de rock en la que derrochó su talento que heredó de la cantante colombiana. Los videos de la presentación del menor se viralizaron en las plataformas digitales. El concierto tuvo lugar en Hard Rock Café de Miami, Estados Unidos.

La artista internacional y orgullo de nuestro país, acompañó a su hijo y hasta lágrimas derramó durante la presentación. La banda demostró su pasión musical y cautivó a los asistentes. No obstante, Milan robó la atención de todo el mundo, no solo con su actuación sino con su particular look.

No es la primera vez que el menor demuestra que heredó el talento de su madre, puesto que en 2023 hizo su primera colaboración, junto a su hermano Sasha, en la canción ‘Acróstico’. Además, la barranquillera ha compartido videos de él tocando el piano y otros instrumentos.

“Milán, hijo de Shakira tiene más talento que los reggaetoneros que tanto aclaman hoy en día, que niño tan talentoso y audaz”, “Definitivamente Milan heredó el talento de Shakira para la música”, “De tal palo tal astilla, ese gen no se podía perder“, “Crecen tan rápido”, fueron alguno de los comentarios que dejaron los fanáticos de la colombiana, que no pasaron por alto el dulce momento y la felicitaron por involucrar a sus hijos en el mundo de la música.

