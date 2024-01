Video | Iván Zuleta aparece junto a dos hombres que fueron acribillados

González Freyle, a pesar de llegar con vida a un centro médico, no pudo sobrevivir a las graves heridas causadas por las balas. Según fuentes cercanas a El Tiempo, todo apunta a que los sicarios actuaban bajo las órdenes de un individuo identificado como Gaspar, junto a un familiar que reside entre Italia y Valledupar.

El comandante de la Policía del departamento, coronel Leonardo Chamorro, destacó que el modus operandi empleado en el crimen no es común en la región, lo que ha intensificado los esfuerzos para esclarecer los motivos detrás del ataque. Dos personas perdieron la vida en el incidente, Janer Pinto, alias “el Viejo”, y Lirkhay González Freyle, conocido como “el Indio”, y otras dos más resultaron heridas.

En el curso de la investigación, se han revisado videos que muestran a Pinto y González Freyle participando en una de las parrandas vallenatas en una hacienda, donde se encontraba el reconocido acordeonero Iván Zuleta. A pesar de que Iván Zuleta no respondió a las llamadas, su mánager, Joaco Guillén, confirmó la relación empresarial con las víctimas.

Guillén aclaró que las reuniones no eran de índole amistosa, sino puramente empresariales, y reveló que este no fue el primer contrato con Pinto y González Freyle. También mencionó que la Fiscalía aún no los ha contactado para obtener información sobre el episodio y agregó que han tenido experiencias similares con otros artistas como el ‘Mono Zabaleta’.

El incidente, que data de más de dos meses, también involucra al ‘Mono Zabaleta’, ya que la camioneta en la que se desplazaban las víctimas llevaba publicidad del reconocido artista vallenato.

Información de: El Universal.