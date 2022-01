Video: J Balvin sorprende a niño criticado por usar tenis “piratas” del artista

“No me importa que mis tenis sean ‘piratas’, para los que me dijeron que mis tenis eran piratas en el video anterior, pero a mí me gustan mucho porque fue el regalo de Navidad de mi mamá”, se escucha decir al niño en el video.

Este Tik Tok llegó hasta el cantante paisa y movió su corazón, pues la ternura y la gratitud que transmite el niño son de admirar, así que el artista decide hacer un dúo de este video donde le responde al niño que le va a llevar los tenis originales.

“Te voy a llevar los tenis... Más personas como tú... Gracias por ser tan agradecido con los que te aman”, dijo J Balvin.

El video se volvió viral en cuestión de minutos, conmoviendo a muchas personas que consumen esta plataforma, sin duda alguna este pequeño derritió los corazones de los cibernautas con su tierna voz y su bello mensaje.