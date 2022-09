“Yo soy el anuncio de un feminicidio. Hoy alzo la voz porque temo por mi vida. He vivido un infierno durante cinco años”, dijo Natalia.

Así comenzó su relato, el cual acompañó con impactantes imágenes de los momentos en que fue golpeada y abusada física, verbal, psicológicamente y hasta a nivel sexual. Por si fuera poco, Natalia confesó que sus hijas también han sido violentadas por Juan José Chimal Velasco, quien es muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto y quien estaría, presuntamente, estaría moviendo influencias para quedar libre.

“Hoy no sé en quién confiar, a quién acudir, con quién levantar la mano, con qué abogado acercarme sin sentir que se van a comprar, que me están diciendo la verdad, que me están diciendo una mentira. Cuando yo lo único que quiero es lo mejor para mis hijas, lo que se merecen y lo que yo me merezco”, agregó la actriz mexicana.

Por otro lado, se solidarizó con las mujeres que, al igual que ella, están viviendo un infierno por cuenta de sus parejas maltratadoras y las invitó a no quedarse calladas, pues por eso las cifras de feminicidio están tan elevadas.