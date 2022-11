Según dijo, Merlano y él vivieron juntos durante 6 meses, tiempo en el que se encargó de cubrir los gastos en su apartamento. Posteriormente, sufrió una perdida económica y aportó menos dinero.

“Me dicen que no hable, que no diga nada, pero es que cómo me voy a quedar callado si me hacen fama de mantenido. Yo me la paso trabajando, ganándome mis cosas y eso no lo puedo permitir. Que me pongan todo lo que quiera en Instagram, pero que hablen de mí públicamente así, no. Hablemos con la verdad”, expresó.

Respecto a la amenaza, el artista mencionó que recién empezó a salir con Aída Victoria recibió una amenaza desde una cuenta de Instagram.

“Cuando fuimos al cumple de Lina Tejeiro me hicieron la amenaza, en la que decían que nos estaban siguiendo, que ya sabían que íbamos al cumple de Lina. Llamé a la disquera, me pusieron un esquema de seguridad y desde ahí empecé a andar con escoltas. Durante 7 meses pagué yo, no necesitaba pedirle nada a nadie”, finalizó.

Lea aquí: Las declaraciones de la mamá de Shakira sobre Piqué