Aunque la comedia ya se encuentra en proceso de grabación, aún no se ha confirmado la fecha de estreno ni los festivales en los que se presentará. Foto tomada de Internet/VANGUARDIA

Pero hay tropiezos que no pueden pasar de “agache” y dejan expuestos a sus protagonistas como le pasó a Claudia como cariñosamente es conocida la huilense durante la grabación de uno de los episodios.

Lo que caía era una liga que le ponen en la pierna para poder sostener la caja del micrófono. “¿Cómo se alambra a Clau? A uno le ponen la cajita aquí (mientras muestra la espalda y la parte trasera del pantalón). Clau se tiene que poner esta cintica (muestra la pierna de la presentadora)”, dijo entre risas Nicolás.

“Yo me caso todos los días, yo tengo una liga (...) se me abrió la liga y nadie me la quitó con los dientes”, dijo la presentadora.

Después señala que ese es el lugar en el que se la ponen o en la parte del tobillo, cuando usa pantalón, “como si estuviera en la cárcel”, fue el último comentario.