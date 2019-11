La youtuber Caeli confesó que durante una fiesta intentaron drogarla para abusar de ella. Con lágrimas en los ojos, la mexicana denunció lo que sus conocidos le hicieron para que no vuelva a ocurrir.

La influencer publicó un video en su canal de YouTube, en el que dio detalles sobre el desafortunado incidente que vivió durante su estancia en otro país.

Este clip rápidamente se volvió viral y tendencia en redes sociales, donde señalaron al youtuber Yao Cabrera de intentar agredir a su compañera.

Caeli relató por más de 30 minutos la pesadilla que vivió cuando participaba en la grabación de una serie. Con la voz entrecortada y a veces con lágrimas en los ojos, dijo que una persona adulteró su bebida con una sustancia tierrosa y en todo momento tuvo miedo por su integridad.

“Me iba a quedar dos semanas. Me tocó grabar mi primera escena. Estaba muy contenta. Se viene el fin de semana y mis amigos... mis amigos... entendamos que eran mis amigos. Uno me dijo que si salíamos de fiesta. Yo les tenía la confianza”, dijo la youtuber como preámbulo de su denuncia.

Caeli repitió que asistió a varias fiestas con un grupo de amigos, pero después de varias conductas sospechosas temió lo peor e incluso creyó que todo “estaba planeado”.

“Todo iba bien hasta que... a mí me dio mucha sed. Pedí agua. Los amigos se fueron. Uno volvió con cinco botellas de agua. Pensé en fijarme si la botellita hacia crack. Le hice así para abrir la botella y no sonó. Abro la botella y siento algo piedrosito. Tenía como si le hubieran puesto... Me da mucho coraje. Tenía como tierra. Me di cuenta y no le tomé”, repitió.

“Supe que algo me estaban dando. Les dije que los caché. Ellos lo negaron. Yo quería guardar la botella para probar que me estaban poniendo algo en la bebida. Ellos estaban preocupados”, continuó la joven.

Caeli jamás dijo el nombre de su presunto agresor, pero sí mencionó que también es youtuber, con muchas influencias y que ha estado involucrado en otros altercados similares. Fueron los internautas quienes señalaron al uruguayo Yao Cabrera como el responsable.

“No se vale que porque sientan que tienen poder te aproveches de alguien. Y menos de las mujeres. ¡Qué asco de persona eres!”, argumentó la joven afectada por lo ocurrido.

Finalmente, Caeli pidió a sus seguidores y seguidoras revisar las bebidas que consumen y no fiarse de las personas que los rodean.