Video: “Las letras ya no importan”, ¿el último disco de Residente? René revela nuevos proyectos

Con una entrevista publicada en El País de España y con la publicación en YouTube del video Psicóloga, Residente, de nombre civil René Pérez Joglar, ha anunciado la fecha del lanzamiento de su segundo disco en solitario Las letras ya no importan. La fecha escogida es el 22 de febrero. Esta noticia no tomó por sorpresa al mundo de la música en español: al fin de cuentas, en los últimos meses Residente ha compartido en sus redes sociales algunas canciones y tiraderas, como la que le hizo al colombiano J Balvin, que seguramente harán parte de este nuevo disco. Psicóloga es un cortometraje en el que aparece René en una consulta de terapia. En él una mujer le describe el mundo en el que el puertorriqueño podría por fin reconciliarse consigo mismo y con su ambiente inmediato. En ese mundo imaginario, dice ella, las plataformas de música no se fijan en los números sino en la música, la novia y la expareja de René son amigas, “los influencers ya no existen y no hace falta modelar para ser artista”. En resumen, un mundo en el que las cosas que molestan al cantante ya han encontrado su solución o las causas de sus rabias han desaparecido simplemente.

Desde la extensa y muy celebrada René, ese retrato de un artista lleno de inseguridades y sombras, Residente ha puesto a circular canciones más conectadas con sus preocupaciones existenciales y políticas que, de alguna manera, también son las de una buena parte de su generación. "Siento que da igual si estás o no estás. Me pasó cuando escribí René y me sigue pasando desde la muerte de Valentina y la de otros dos amigos que murieron de sobredosis. Lo malo de entrar en esa idea es que te saca de la vida", le dijo el músico a El País sobre Valentina 3:13, uno de los temas de Las letras ya no importan. Ese cuadro de hartazgo y de desidia está muy cercano a la depresión, una enfermedad que el cantante ha dicho padecer.