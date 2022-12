$!Video: Mariah Carey rompe otro récord con su clásico “All I Want for Christmas Is You”

Desde hace muchos años, en cada diciembre, Mariah Carey se convierte en la reina de la Navidad gracias a su clásico navideño “All I Want for Christmas Is You”.

La cantante estadounidense se convirtió en la tercera artista, y primera mujer, en tener tres canciones en el número 1 durante al menos 10 semanas, en la lista de Billboard. Carey lo consiguió con el clásico, que está en lo más alto del Hot 100, “One Sweet Day”, con Boyz II Men durante 16 semanas en 1995-96, y “We Belong Together” durante 14 semanas en 2005.

“All I Want for Christmas Is You” se publicó por primera vez en 1994 y llegó al Top 10 del Hot 100 en diciembre de 2017 y al Top 5 en las fiestas del año siguiente, potenciado en aquel momento por la llegada del streaming. Desde ese momento, Carey no paró de estar en lo más alto de las listas para las fiestas.