En redes sociales, muchos comentarios estuvieron en desacuerdo con el programa: “Me encantó la broma a Karol G, se ve que es una mujer sencilla y divertida, no como otras que se creen divas y no tienen talento”, “Qué falta de respeto con Karol G, es una artista internacional que merece respeto y admiración, no burlas ni humillaciones. Ese programa es una basura”, “Ivette Domínguez es una gran actriz, hizo muy bien su papel, no entiendo por qué la atacan tanto. Ella solo seguía el guion del programa, no tiene la culpa de nada”, “Pobre Karol G, me dio mucha pena verla así. No se merecía esa broma tan pesada. Ella es una gran cantante y una gran persona. La admiro mucho”.