Video: Rubén Blades le envía un consejo a Residente

El artista panameño Rubén Blades, que fue citado en la tiradera que René lanzó la semana pasada y en la que retomó la polémica que comenzó el año pasado con el paisa J Balvin, respondió esta noche con un rap.

El músico había anunciado en la tarde de este jueves que al ver su nombre mencionado se iba a expresar “sobre el conflicto entre René y J Balvin y lo voy hacer porque mi nombre anda por ahí, dando vuelta... me entraron y voy hacer un comentario corto en el lenguaje apropiado”.

En un rap que dura 54 segundos, el salsero le dedica un mensaje a René, que siempre ha considerado a Blades como su mentor, casi como un padre.

“Mi nombre ha aparecido en redes sociales y en diarios y ese conflicto ajeno hoy me obliga a un comentario, que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, aconsejo a René, porque lo quiero como hermano, a veces la rabia a mis razones ronca, me digo Rubencito águilas no cazan moscas, pues amor y cariño es amor y control, dejar que el niño chille a veces es mejor, hay una verdad vieja que solo el bueno aprende, que el oro jamás compra a quién su hermano vende, al ánimo caldeado sugiero darle fin, cálmese escuchando el álbum de año Salswing”, rapea Blades, que frente a la cámara en la que luce una camiseta con la frase “No le pongas atención”.

En su cuenta en Instagram, Blades escribió “A @residente y @jbalvin”. El tema, que tiene música de Le Becerrap (Luis Enrique Becerra), tiene como título No le pongan atención a esas cosas¨.

Ahora resta esperar si René le hará caso a su mentor y le da fin a la polémica con el reguetonero paisa, con el que comenzó una disputa en las redes sociales en septiembre de 2021, cuando Balvin invitó a boicotear los Grammy Latino (en los que le rindieron tributo a Blades), porque consideraba que el reguetón no era suficientemente valorado en los premios.

La semana pasada el exintegrante de Calle 13, en una canción que dura 8 minutos y 32 segundos y está dividida en tres partes, la toma contra el reguetonero, al que llama “Cobarde, corderito mancebo (...) pendejo, mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental pa’ vender un documental”.

Balvin no respondió a los señalamientos, pese que el puertorriqueño afirmó que el equipo de trabajo del paisa intentó evitar que el tema saliera a la luz pública.