“A Aida no se le escapa ningún macho”, ” si fuera amor no lo harían público tan rápido”, “Esa mujer va a montar a todos los manes de Colombia”, “Cualquier cosa es mejor que WestCol”, “Pobre muchacha no puede tener un amigo”, “Aida se puede comer lo que quiera.... No a todo se le llama amor”, “Yo si creo que son novios”.

Por parte de Aida Victoria no hay ningún problema, pues lleva varios meses soltera, la duda es si Ryan Castro está disponible, pues hasta donde se sabe, el cantante mantiene una relación con Valentina González.

La respuesta de Valentina no se hizo esperar y subió un mensaje a modo de indirecta en sus historias de Instagram.

“Engañados estamos todos...fama y números, eso es lo que importa. Las redes son una mier$%”,

Fueron las palabras de Valentina González.

Por su parte, Ryan Castro se pronunció hace poco asegurando que está soltero.