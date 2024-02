Video | Sebastián Yatra reveló la razón por la que terminó con Tini y Aitana

El artista, quien en el pasado mantuvo una relación con la cantante Tini Stoessel y también con la artista española Aitana (Yatra confesó que solo se había enamorado en esas dos ocasiones), compartió su perspectiva sobre la monogamia y la libertad en el amor. Yatra expresó que: “si tuviera una relación por mucho más tiempo me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más”.

Además, Yatra reflexionó sobre cómo su estilo de vida como artista influye en su manera de relacionarse sentimentalmente: “Estoy de viaje, y quiero tener esa libertad. En este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, como una forma más abierta de pensar. No veo descabellado poder tener una relación un poco más abierta”, reveló.

“Entonces qué me pasa también, cuando uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo y dices: ‘Parce, no salgo de fiesta porque si salgo de fiesta eso significa que me va a gustar alguien’. Y de pronto voy a querer hacer algo, pero me voy a aguantar y no lo voy a hacer. Entonces para qué voy a salir, para estar como aguantando...”, confesó el cantante paisa.

Además, en la entrevista también abordó el tema de su orientación sexual. “A mí me gustan las chicas, pero siento que, si me gustaran los hombres, lo viviría abiertamente y relajado. Tengo muy desarrollada esa parte femenina, creo que también me sirve para escribir y para ponerme en los zapatos de los demás”, dijo el intérprete.



