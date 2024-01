Video sensible: Jessica Cediel mostró fuertes imágenes de sus glúteos y desató polémica

En la descripción, agradeció a Dios por su apoyo durante el proceso, tanto físico como emocional. “Familia no saben lo orgullosa que estoy de estas imágenes... Algunos no lo entenderán porque no se alcanzan a imaginar lo que me costo llegar aquí. Y sí... estoy hablando de mi salud emocional y física y por supuesto de mi cuerpo: en especial mis nachitas! Ha sido un proceso largo y lleno de muchos aprendizajes! Gracias Dios por darme una nueva oportunidad, porque tú obraste un milagro en mi carne y soy fiel testigo de esto! Claro... tranquilos ya se que viene el señalamiento por parte de los mas sant@s, puros e inmaculados que habitan aquí en las redes... pero no se preocupen, déjenme decirles que sus críticas sin fundamento jamás van a romper mi FE y la relación que tengo con DIOS”.

Jessica Cediel mencionó que es difícil para otros comprender completamente lo que pasó durante su recuperación, pero se mostró agradecida con Dios.

Anticipándose a las críticas, afirmó que los comentarios negativos no afectarán su fe y su relación con Dios. Explicó que compartió las impactantes imágenes de su extracción de biopolímeros principalmente para apoyar a quienes han pasado por situaciones similares y demostrar que con la ayuda de Dios es posible superar estos retos.

Aunque hubo quienes agradecieron su valentía al compartir su experiencia con cirugías estéticas, también surgieron comentarios que cuestionaban la necesidad de exponer tan gráficamente su proceso. “Lo único que falta es que ya no les muestre más sus carnes a los hombres”; “Para que publicas eso tan horrible”; “Digamos que el video trae sensaciones inesperadas. Estoy en el cielo, cuando ¡pun!”, fueron algunos de los comentarios.