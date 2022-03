"Al ver que la fila estaba tan larga par acceder al parqueadero del Éxito de La Colina manifiesto a mi mamá que se adelante a hacer las compras mientras yo buscaba llegar al parqueadero", se lee en el comunicado.

Relató, que se detuvo más adelante con el vehículo encendido y las luces estacionarias a esperar a su mamá pues decidió no ingresar al parqueadero.

Según la versión de la joven, en ese momento se le acercó un uniformado para indicarle que su vehículo estaba mal estacionado por lo que le realizaría un parte. Pero, según ella, al reconocerla empezó el acoso.

"Al llegar mi mamá el policía de tránsito atraviesa su motocicleta frente a mi vehículo, se acerca, solicita mis documentos y los del vehículo. Cuando el los revisa me dice ya vi que usted es figura pública y la voy a grabar para publicarla", relató la artista.

Shaira, en su defensa también comenzó a grabar los hechos.

En la grabación se ve al uniformado quien le está imponiendo un comparendo mientras la graba. Es en ese momento que otro hombre se acerca y asegura que fue la joven quien le gritó "mantenido" al policía. Según dice, el hombre solo estaba cumpliendo con su labor.

“Si tantas ganas tenía de boletearme por subir el video y que la gente dijera que Shaira estaba violando la ley. No estaba violando absolutamente nada y ahí tengo las pruebas de cómo el policía me estaba acosando a mí y que me iba a publicar el video porque yo soy figura pública”, dijo la creadora de contenido en sus historias de Instagram.

Finalmente relató que su abogado llegó al lugar, le impusieron el comparendo y terminó la discusión.

"Este comunicado lo hago con el único fin de esclarecer a todos los hechos que dieron lugar al inconveniente", dijo la artista.

En redes sociales las opiniones frente a lo sucedido están divididas, algunos demuestran su apoyo a la cantante mientras otros la critican.

"Ahí les dejo las pruebas, en vez de andar inventando y diciendo, “a esta mocosa se le subió la fama”, “esta niñita no se sabe las normas“, “no hace más que dar lora“ si defenderme es dar lora, pues lo siento, y si soy una grosera por no dejarme pisotear de nadie pues si soy una grosera porque si algo tengo en la vida es carácter", escribió acompañando el comunicado.

Este es el texto completo publicado por Shaira: