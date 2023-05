Video: Shakira recibe el premio a la mujer del año en Billboard y dedica un emotivo discurso a las madres solteras

“Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”, dijo Shakira en su discurso.