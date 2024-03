Video: Shakira reveló nueva canción en concierto de Grupo Frontera

Hace tres días la colombiana compartió el nombre de las canciones que componen su nueva producción de estudio. Un álbum que sus seguidores esperan escuchar con ansias, dado que es, como compartió Shakira, un proceso alquímico de lo que ha sido su vida en los últimos años.

En el Festival Bésame Mucho en Austin, Texas, los asistentes disfrutaron de la sorpresa que les tenían los cantantes. Shakira apareció en un video proyectado en las múltiples pantallas del recinto, durante la intervención del grupo de música mexicana.

La cantante reveló parte de su nueva canción ‘Entre paréntesis’ del álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ que lanzará en compañía de Grupo Frontera: “Los dejo con mis amigos de Grupo Frontera y un adelanto de nuestra próxima canción, ‘Entre paréntesis’”.

“Dime qué te paso, ¿por qué te noto fría? Tus besos ya no saben a lo que sabían. Sigues durmiendo en mi cama, pero la siento vacía. Se nota cuando se quiere, pero cuando no, se nota más”, fueron los primeros versos de la canción.

El proyecto discográfico de la barranquillera llegará el 22 de marzo, según lo anunció la misma cantante a mediados de febrero. Será el primer álbum que saca después de seis años, tras lanzar ‘El Dorado’, en 2017.

‘Las mujeres ya no lloran’ es un álbum que los seguidores idealizan y aseguran que promete no decepcionar. No solo por el proceso de sanación que hace Shakira, tras su mediática y complicada separación con el padre de sus hijos, Gerard Piqué, sino porque está cargado de colaboraciones con artistas importantes de la industria como Grupo Frontera, Cardi B, Bizarrap, Rauw Alejandro, Tiësto y Karol G.