Video | Yo me llamo La Rosalía hizo llorar Amparo Grisales

Los jurados de Yo me llamo, Amparo Grisales, Pipe Bueno y el maestro Escola, se mostraron de acuerdo en alabar la presentación de la imitadora de Rosalía, Angeline Reyes.

La doble de la cantante española sorprendió con una interpretación flamenca de la canción "La Catalina", que conmovió a Amparo Grisales, quien no pudo contener las lágrimas.

"La amo. La amo. O sea, lo que acabas de hacer es una cosa impresionante. La voz, donde te queda tan expuesta, solo con guitarra, es el flamenco, a pleno, el flamenco de calle. El sentimiento, eso fue lo que me hizo llorar, le pusiste un sentimiento. Es una música que a mí me llega mucho, porque yo ya dije que tengo raíces flamencas y sevillanas por mi mamá. Fue tan hermoso que no tengo palabras. Se te entendió todo, desde el corazón", dijo Grisales entre lágrimas.

La actriz colombiana le dijo a la imitadora que compartían un gusto por el género. "Tuviste en cuenta todo, tu expresión, tu cara como mirabas y tus manos, fue tan hermoso que no tengo palabras", indicó.

Los otros jurados también elogiaron la presentación de Angeline Reyes. "Me dejaste con la boca literalmente, que gran show. Con esta canción había dos posibilidades: te lucias o no, pero lo que hiciste fue impecable. Maravilloso Rosalía, te felicito", dijo Pipe Bueno.