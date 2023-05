“Voy a trabajar para reemplazarlo a él”: la promesa del hijo de Martín Elías

Una parte de la nota fue compartida por la cuenta de Instagram, donde aprovechó la oportunidad para expresar el gran cariño que tiene por dos ídolos del vallenato, sobre todo, por su papá. “Lo que más queda en mí son los recuerdos que me dejó, aunque sigue siendo muy importante esta tumba”, manifestó.

Algunas de las palabras de aliento y respaldo fueron: “Espero que lo logre y sea tan exitoso como su padre y abuelo! Todo se puede lograr, si lo sueñas es posible!”, “El que no vio a Martín en sus inicios no cree qué su hijo sea capaz de seguir sus pasos, o ustedes creen que el nació cantando, es más ni el mismo Diomedes, y para la buena suerte de Martín Elías Jr le hacen las misma críticas que su abuelo y su papá”.

Otros, por el contrario, se mostraron en desacuerdo con su propósito, pues recordaron que, en su momento, el pequeño había marcado una preferencia por el deporte y no por el canto. “No pues que no quería ser cantante? Mijo, ahí no fue”, “Mucho blablabla, hay que trabajar bien esa voz . Físicamente sí se parece, pero en la voz no”, “Que porque llevan en la sangre el ‘Díaz’ ya se creen cantantes”, y muchos más comentarios similares.

Lo que sí es cierto es que se trata de un pequeño de 15 años que, claramente, todavía tiene mucho camino por recorrer en la vida y que podrá ir descubriendo qué es aquello que realmente le apasiona.