Will Smith se pronunció, en Instagram, sobre la huelga de actores: esto dijo

Will Smith utilizó sus redes sociales para resaltar la importancia de la actuación en los duros momentos por los que atraviesa Hollywood debido de las huelgas que protagonizan el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) y el Sindicato de Guionistas (WGA).

“Quiero hablar un segundo sobre la actuación. Como algunos de ustedes pueden haber oído mi gremio, SAG-AFTRA, está en huelga junto con nuestros colegas escritores en el WGA. Es un momento crucial para nuestra profesión”, escribió en Instagram el actor de 54 años.

Ambos sindicatos mantienen una huelga conjunta, la primera en 63 años, después de que ninguno lograra llegar a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) para la realización de un nuevo convenio colectivo.

En medio del parón del entretenimiento, Smith compartió que había pasado tiempo con un grupo de jóvenes actores que aspiran a tener un lugar en la industria.

“Conocí a un grupo de nuestra talentosa próxima generación de actores, ¡que me sorprendieron y me inspiraron!”, Will Smith.

El protagonista de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, también aseguró que pese a sus 33 años de carrera aún sentía que tenía “el tiempo prestado”, y que se sentía “bendecido y afortunado” de haber podido dedicarse a la actuación por tantos años.

La carrera de Smith se vio fuertemente mermada cuando en 2022 vivió uno de los momentos más oscuros de su trayectoria después de la polémica bofetada que le propinó al comediante Chris Rock en los Óscar.

Sin embargo, su trabajo como actor no terminó y actualmente está en la espera del estreno de filmes como ‘Bad Boys 4’, ‘The Council’ o ‘Fast and Loose’.

La huelga tiene paralizada la industria y algunos expertos estiman que de prolongarse, las pérdidas económicas podrían ascender a 4.000 millones de dólares (3.631 millones de euros).

Hasta el momento alrededor de 100 proyectos de productoras independientes han obtenido permisos provisionales de parte del SAG-AFTRA para avanzar en su producción entre los que se encuentran títulos como “G20”, de MRC, protagonizado y producido por Viola Davis o “Death of a Unicorn”, de A24, con Paul Rudd y Jenna Ortega al frente.