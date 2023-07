¡Ya nació! Así luce la quinta hija de Falcao y Lorelei

Con un conmovedor mensaje y varias fotografías, Lorelei Tarón, esposa de Radamel Falcao, confirmó hace algunos minutos el nacimiento de Heaven, su quinta hija.

“Heave. Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a Ti”, escribió Lorelei.

Junto al mensaje se pueden apreciar varias fotografías del momento del parto, así como la reacción de los hermanitos de Heaven.