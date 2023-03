Si bien no dijo exactamente cuándo había nacido, las agencias de noticias de todo el mundo están asegurando que, efectivamente, la hija de Anuel AA con Yailin la Más Viral está recién nacida.

De sus declaraciones se puede inferir que Cattleya nació en la República Dominicana y no en los Estados Unidos y si se confirman las declaraciones de Anuel AA se entendería entonces la ausencia de Yailin en Instagram, donde cuenta con casi siete millones de seguidores.

El cantante ya había anunciado que durante las primeras semanas de vida de la niña no se mostraría su rostro para respetar su privacidad.

Hay que recordar que Anuel AA escogió el nombre de Cattleya porque de manera cariñosa se refiere a su hija como “flor hermosa” o “flor divina”, aunque muchos usuarios han especulado que es una referencia a Karol G, ya que la orquídea es la flor nacional de Colombia.

Por su parte, el pasado febrero, Anuel AA confirmó que se había separado de la madre de su hija, sin embargo, no está desvinculado por completo de ninguna de las dos y aseguró que asumirá su responsabilidad como padre.

“Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella pero es la madre de mi hija y desde el principio dijeron 70 mil cosas de ella, la pisotearon y todo tratando de dañarle el nombre pero eso a mí no me importó, yo la conocí a ella y mi relación era directo con ella”, explicó.