La publicación recibió muchas reacciones de los seguidores de la cantante dominicana y ex pareja de Anuel AA. Algunos comentarios incluyeron: “Ahí tienen para las que creen que no está bien cuidada, esa muchachota se ve que cuidados le sobran, Dios bendiga” y “Recuerden que ella publica lo que ella quiera que nosotros veamos, no tiene la obligación de publicar su día a día con su bebé”.

Este fin de semana Yailin también fue tendencia después de mostrar su figura un mes después de dar a luz. También se le vio salir y disfrutar en una discoteca.

Y, por su parte, Anuel AA también fue tendencia cuando escribió en sus redes sociales sobre su hija Gianella Gazmey Vallecilla, hija de la modelo colombiana Melissa Vallecilla: “No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija”.

También agregó: “Pido perdón a todo el mundo que se pudo haber lastimado hasta tal vez se desencantaron de mí y se decepcionaron y me empezaron a ver con ojos de que yo soy un mal ser humano pensando que estaba negando a una de mis hijas, sabiendo que era mía”. Un mes antes del nacimiento de Cattleya, el cantante puertorriqueño confirmó su separación con Yailin durante una transmisión en vivo en las redes sociales diciendo: “Ya no estamos juntos por cosas de la vida”. La pareja se había casado en junio de 2022.