Yeferson Cossio anunció que abandonará Colombia

Yeferson Cossio, hace pocos días mostró su molestia por el elevado costo de impuestos que debía pagar, y sostuvo que renunciaba a la nacionalidad colombiana.

Ahora anunció que dejará el país. No dio mayores detalles. A través de un video, aseguró que en enero o febrero del otro año ya no estará en el país. "Gente han pasado muchas cosas, en enero a más tardar febrero yo ya no voy a vivir más en Colombia. Por muchas cosas, es una solución que no quiero, pero es necesario, obviamente me voy con todos mis perros, pero ya me voy, me voy", agregó.

Además, agregó que debido al apoyo de sus seguidores, planea llevarse a 10 con él. "Bien, como sea, no importa. No me quiero ir sin verme con alguno de ustedes. Quiero llevar a 10 de ustedes todo pago, no es un concurso, no hay que seguir a nadie, quiero hacer esto por ustedes, estoy muy agradecido", consignó en el video.