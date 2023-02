Sin embargo el influencer Yeferson Cossio se encontró con una no muy agradable sorpresa. En sus historias de Instagram, Yeferson Cossio relató que al pedir la comida no solo se percató de que no estaba muy agradable; sino que también tenía un ‘ingrediente’ extra.

De acuerdo con lo relatado por el influencer y su grupo de amigos, el plato que tenía no se veía nada apetecible. Sin embargo, en un momento salió un gusano de uno de los platos que consistía en una carne y vegetales.

En ese instante Yeferson Cossio y sus acompañantes decidieron pagar la cuenta y retirarse del lugar.

“Vinimos a cenar en un restaurante en Cali. La comida no estaba rica, queríamos ser educados y no decíamos nada y comíamos y PUM, nos salió un gusano”, reveló el creador de contenido mientras enfocaba al pequeño animal moverse por fuera del plato de comida.

La mesera del restaurante pensó que se trataría de una broma

En el video se logra presenciar el momento en que el influencer pidió la cuenta: “¿Nos puedes traer, por favor, la cuenta?”, le solicitó respetuosamente Yeferson Cossio a la mesera; a lo que ella pregunta si la comida les había gustado.

“¿Qué tal la comida?”, preguntó la mesera, teniendo como respuesta por parte del influencer Cossio: “Mal. Tiene hasta gusanos y todo”

Sin embargo, aunque la respuesta de Yeferson Cossio fue negativa, la mesera pensó que se trataba de una broma.