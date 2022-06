Yeferson Cossio le da fin a los rumores sobre su soltería

A pesar de que en un principio ni Cossio ni Jenn Muriel hablaron sobre el tema, en las últimas horas el creador de contenido rompió el silencio y reveló que el amor llegó a su fin.

El antioqueño, al ver gran cantidad de preguntas que le llegaban a sus redes sobre el tema, decidió hablar y aclarar su situación sentimental.

Por medio de un video, confirmó que ya no tiene novia y que no quiere que le sigan preguntando al respecto, pues luego de una broma que le hicieron sus amigos que se volvió tendencia, no le han parado de escribir para saber qué sucedió.

Además, Yeferson dijo que está cansado de la preguntadera y que no era algo que quisiera que todos supieran.

“Yo decidí seguir a delante, decidí seguir con mi vida, yo no quiero hablar de ese tema, yo no quiero competir mi vida tan personal con ustedes”. Dijo el influencer.

En el momento se desconoce cuál fue el motivo de la ruptura y se espera que Jenn sea la que aclare por qué ya no seguirán juntos.