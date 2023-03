Sin embargo, de ‘plástica’ llamaron a la novia del creador de contenido Yeferson Cossio.

La joven mujer es conocida por su trabajo en redes sociales, tanto en Instagram como TikTok, al parecer, se habría conocido con Cossio grabando algunos videos para las redes sociales.

Luego de la publicación, Carolina recibió muchas críticas por su aspecto físico.

“No yefito si querías una muñeca la hubieras comprado sale mas económica, no jode, no pide no cela y te complace jajajaja sin ofender ”, “Jajaja jajaja esa no es la muñeca que Cintia le dió a Jhoan yo creo que sí”, “Vaya, ella podría interpretar perfectamente a una robot con inteligencia artificial! Parece muñeca”, “puro plástico”, fueron algunos de los comentarios que recibió la mujer.

Cossio no dudó en responder, a uno de los comentarios negativos que le hicieron a su novia, con el fin de aclararle a sus seguidores que la joven es así de bella por naturaleza.

Además de eso, el creador de contenido manifestó que sí eligió está con la mujer es porque algo debe tener y que entre mujeres deberían dejar de lado tantos comentarios negativos y apoyarsen.