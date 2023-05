El cantante de música popular, Yeison Jiménez, no ha podido estar tranquilo. En el programa de entretenimiento Lo Sé Todo, contó un hecho escalofriante para él y que lo ha tenido preocupado. Según dijo, una mujer en pleno concierto se le acercó y le dijo que su vida corría peligro. “Yo me le acerco y una señora muy bien vestida me dice: cuídese mucho, cuídese mucho que lo quieren matar, lo quieren ver mal. Yo estaba cantando y sentí un corrientazo por todo mi cuerpo. Le dije: ¿que qué? Me dice: cuídese mucho que le están haciendo brujería y lo quieren matar”, contó el artista.

Estas afirmaciones que lo preocupan a él y a sus seguidores, coinciden con las que el pasado 10 de mayo salió a referirse el artista. Para esa fecha el cantante publicó una historia en Instagram donde contó que no está pasando por su mejor momento.

En la historia, que estaba ambientada con la canción “Pobre y sin fe” de los Hermanos Ariza Show, Jiménez puso varios mensajes en los que asegura que no la está pasando muy bien en los últimos días a causa de varios problemas que se le han presentado.

“Esta ha sido una de las temporadas más difíciles de mi vida. Casi un mes, batallando con mil cosas. Pegado de Dios y siendo consciente de mi necesidad de él. Esto se los digo porque siento gran amor por uds. y, al fin y al cabo, son lo más importante que tengo como artista”, indicó el artista en un párrafo del mensaje.