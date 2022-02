Yhonier Leal estaría presionando a su familia para cambiar de abogado

“Yhonier Leal ha llamado a sus familiares, entre ellos a las hermanas de la señora Marleny Hernández, sus tías, con el fin de solicitarles que me revoquen el poder que me otorgaron para que las represente como víctimas, con el argumento de que me he convertido en un obstáculo en la negociación que está adelantando con la Fiscalía”, dijo el abogado.

Agregó que estas presiones se deben a sus reclamos para que sea imputado por el delito de tortura, lo que le aumentaría la pena.

Bajo esta misma línea, Paola Medina Hernández, sobrina de Marleny Hernández, expresó su preocupación por estas llamadas, en los mismos términos.