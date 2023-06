Yina Calderón en apuros económicos: anuncia la venta de su lujosa finca y revela los motivos

“Mi finca está en venta porque salió un proyecto demasiado grande. También de glamping, a mí me apasiona todo lo que tiene que ver con glamping, yo tengo glamping en mi finca, pero me quiero meter y realmente no cuento con el dinero que se necesita meter en este nuevo proyecto, es muchísima, necesito venderla para invertirla”, expresó la joven que nostalgia.

La historia de Yina Calderón con Legarda

Sorprendentes noticias ha compartido la DJ e influencer Yina Calderón, al revelar uno de sus romances más ocultos en su vida, involucrando a uno de los cantantes más amados por los colombianos, quien tristemente falleció en Medellín en 2019 debido a un lamentable incidente. Se trata del talentoso artista Legarda, reconocido como una prometedora figura del género urbano en el país y con una destacada presencia en los medios, cuya temprana partida conmovió a todos sus seguidores.

Yina hizo pública su breve relación con Legarda a través de una dinámica de preguntas en su perfil oficial de Instagram, donde habitualmente interactúa con sus seguidores para mantenerse activa en esta plataforma. Durante la sesión, un seguidor que aparentemente ya conocía la historia, le consultó a la empresaria de fajas si había tenido un encuentro con el destacado artista payanés.

“Amores, yo nunca hablo de esto... Él ya falleció y yo no voy a hablar mal de él, me están preguntando si lo conocí y sí lo conocí. Imagínense que esta señora (la mamá de Yina) una vez lo sacó del baño con un palo de escoba... Es que yo, antes de que él fuera novio de Luisa Fernanda, salía con él, las cosas no se dieron porque yo tomaba demasiado y a él no le gustaba casi tomar, entonces no se dio, pero era un ser humano increíble”, confesó en un video en redes sociales.