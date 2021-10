Yina Calderón protagonizó escándalo en los Premios Latino Music

Aunque teníamos ratos de no saber de Yina Calderón, este lunes la empresaria volvió a dar de qué hablar en redes.

La también influencer fue criticada por sus seguidores, luego de mostrarse pasada de tragos en la entrada de la gala de los premios Latino Music Awards 2021, realizados la noche del lunes, 4 de octubre.

El momento, que quedó grabado y le ha dado la vuelta a la web, muestra a Calderón, luciendo un vestido azul y rosa, borracha y sin zapatos en plena entrada a los premios, es decir en la alfombra roja.

Yina fue expulsada de la gala porque su comportamiento incomodó a varios de los asistentes, sin embargo, ella misma contó que fue sacada por no saber manejar sus zapatos, por lo que se los quitó y siguió en el lugar caminando descalza.

Debido a esta actitud fuera de lugar, los organizadores del evento no tuvieron otra opción que pedirle a Yina que se retirara. En algunas de sus historias de Instagram se le ve sentada en un anden, criticando los premios que, según ella, “son clasistas”.

“Yo no sé caminar en tacones, ¿qué puedo hacer? Son unos premios clasistas, yo no sé por qué les gustan, deberían ya mismo ir a dejar de seguir esa cuenta. ¡Qué porquería de premios! Yo no voy a volver y también sé que no me van a volver a invitar ¡Gente falsa! Yo soy como soy y si les gusta bien, sino también ¿O sea que tú vales menos porque no tienes plata? Yo apenas me tomé unos traguitos”, dijo Calderón.

Finalmente, la empresaria le pidió a sus seguidores dejar de seguir la página de los premios, que ella misma calificó como “pailas”.

En la gala también estaban Katalina Gómez, la DJ Marcela Reyes y la modelo Karina García.

Seguidores en redes criticaron a la influencer y le pidieron que aprenda a comportarse en esa clase de eventos.

“Uy no esa pelada da es tristeza”, “Con tacones y unos cuantos tragos en la cabeza”, “

Y para cuando el cierre de la cuenta?”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que los premios Latino Music Awards son una gala para promocionar y premiar a los artistas emergentes en la escena musical latinoamericana y colombiana.

En la gala, que se realiza hace diez años, se han congregado los sellos disqueros, artistas y distribuidoras musicales de gran impacto con el fin de impulsar intérpretes hacia el mundo del espectáculo.