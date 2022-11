Yina Calderón vuelve a ser noticia: acaba de lanzar el video de “Como duele el frío”, un cover del artista vallenato José Luis Carrascal que canta al ritmo de guaracha y que ya es motivo de todo tipo de memes en las redes sociales.

La artista, que hace poco anunció que llegaba Twitter porque le habían cerrado cinco cuentas de Instagram, no dejó de hacer reír con su video, que al parecer, según cuentan medios nacionales, habría sido grabado en la llamada “zona de tolerancia” de Bogotá.

La cantante anunció su video diciendo: “Princesas y nenes aquí les dejo este cover, yo amo literal esta canción y quise hacer la versión Guaracha, espero les guste, se la bailen y la canten”.

En éste, Yina aparece cantando junto a sus hermanas cantando: “Y te diría que ya no me duele, y sentirme culpable de tu llanto. Quisiera que me amaras locamente, para que sepas cómo me has dejado. Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas cómo quema el frío. Que el sentimiento de esta triste letra, fuera de tu dolor y no del mío”.

Horas después del lanzamiento, Calderón le preguntó a su papá a tavés de Instagram qué pensaba de su video y esto fue lo que respondió: “Pienso que es una actuación ¿no?, una actuación, que unos dicen unas cosas malas y otras buenas, pero eso es un trabajo”, respondió Leonel Calderón, el papá de la influenciadora”.

Lamentablemente, en redes sociales destrozaron su canción: “Esa platica de las cirugías se perdió”, “Qué clase de porquería es esto”, “Qué cochinada”, “Eso no es tener amor propio”, “Respeto lo que cada persona hace con su vida, pero creo que cada situación tiene sus límites”, “No sé si esto es tener mucha personalidad o ser muy ordinario en la vida”.

Apenas hace un día, Yina Calderón había aparecido en Instagram hablando de sus constantes padecimientos de salud con respecto a los biopolímeros que se inyectó hace algunos años en sus glúteos.