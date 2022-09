Yina Calderón se hará una nueva cirugía

A través de su cuenta de Instagram, Yina les contó a sus seguidores que quiere tener más grandes sus glúteos y por tal motivo ha decidido que se someterá a un nuevo procedimiento estético.

En cuanto a lo que se quiere hacer, Calderón expresó que en el mes de octubre estará nuevamente en una sala de cirugía y que por tal motivo deberá cancelar varias presentaciones como DJ que tenía en diferentes partes del país.

Es de resaltar que la joven se ha hecho una gran cantidad de procedimientos en su cuerpo y por ello ha sido duramente criticada. Entre las cirugías, se encuentra la extracción de biopolímeros de su cola, una situación que la llevó a estar en cama por un tiempo considerable, mientras se recuperaba.

“Cuando me sacaron todos los biopolímeros, perdí la mitad de mi tatuaje y la cola se me cayó, la tengo caída. No voy a ponerle filtro ni nada, para que ustedes vean la realidad. A mí me toca hacerme la cirugía, que es para levantar esto y hacer reconstrucción de glúteo. Por ahora me toca utilizar la faja, siempre utilizo ‘levanta-cola’ o la ‘body-faja’”, expresó en algún momento después de la extracción de biopolímeros.