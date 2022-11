Recientemente, Yina Calderón fue protagonista de una nueva controversia en redes sociales. Su nuevo video en el que aparece semidesnuda cantando el famoso vallenato 'Como duele el frío'. Este hecho causó polémica entre los usuarios de Instagram, quienes le dieron 'palo' por la versión guaracha de esta canción.

Un beso con Maluma

Aunque parezca difícil de creer, el cantante Maluma se le declaró a Yina Calderón cuando ella se encontraba en el programa ‘Protagonistas de Novela’. El artista fue invitado de sorpresa al programa, lo que generó gran emoción a la participante, y que además, no desaprovechó, pues cuando Maluma interpretó la canción ‘Obsesión’, y en medio de ‘miraditas’, Yina se le abalanzó y no dudó en besarlo.

Sus frecuentes operaciones

A través de sus redes sociales, Yina ha dejado en claro su deseo por ser la nueva ‘Barbie colombiana’, por lo cual inició su proceso de someterse a diez cirugías, incluida una lipoescultura. Cabe resaltar que, hace unos meses, la mujer fue intervenida de urgencia debido a una complicación en sus glúteos, pues tiempo atrás se realizó un procedimiento estético, donde le inyectaron biopolímeros.

En su tarea por convertirse en la ‘Barbie’, Calderón se retiró unas costillas, y se mandó a hacer otros retoques en su rostro.

'Puti fiestas’

El tercer dato se enfoca en sus alocadas y extravagantes fiestas, ‘puti fiestas’ como ella las llama. Incluso llevadas a cabo durante la pandemia, con personas de baja estatura. Estas indignaron a muchos espectadores, que asombrados por el alto material sugestivo, cargado de licor y descontrol, muestra el derroche de plata y lujos que posee actualmente.

Andrea Valdiri Vs. Yina Caderón

Entre sus ‘peleas’ más polémicas en redes sociales, la protagonista ha sido la influencer barranquillera Andrea Valdiri. En repetidas ocasiones, Yina ha arremetido contra la modelo, criticando su estado físico, cirugías, entre otros temas. La última discusión, Calderón afirmó en historias de Instagram que ‘La Valdiri’ quedó gorda después de su procedimiento estético: “Yo admiro a Andrea, es una mujer berraca, echada pa’ lante, sencilla, tengo mucho que aprenderle. Pero quedó gorda, ese cirujano no es, con el respeto de él, yo lo distingo, pero la dejó gorda”.

Ante esto, la barranquillera no se quedó callada e hizo una respuesta a través de videos. “Tú siempre has dicho que me has admirado y miles de cosas, pero no seas hipócrita, no seas hipócrita porque no conectas la lengua con el cerebro. Dicen una cosa, pero piensas otra. Mami yo tengo dos hijas mi amor, y tú no has pasado por ninguna. Cuando te deformes el cuerpo a punta de amor y de lo que es tener hijos, ese día hablamos tú y yo. ¡Coge tu lengua y métela en lo más profundo de tu cuerpo”.

Reality ‘Se armó la gorda’

E marco de este año Yina dio inicio a las audiciones para su reality show ‘Se armó la gorda’, en el que las mujeres de talla grande son las protagonistas. Inicialmente, el concurso pretendía contar con 16 concursantes y un premio mayor que supera los 50 millones; sin embargo, tal parece que fracasó.

Rifirrafe entre Lina Tejeiro y Yina Calderón

Después de protagonizar una fuerte pelea en la fiesta de cumpleaños de la influencer Aida Victoria Merlano, las dos mujeres volvieron a estar en el ojo del huracán por un ‘agarrón’ en redes sociales. Tal parece que todo giró en torno al noviazgo que tenía Lina Tejeiro, y a una “humilde” opinión que lanzó Yina.

Calderón aseguró que la relación entre Tejeiro y Juan Duque tenía dos versiones, la verdad y la mentira. “La mentira es que es un vínculo desinteresado y están enamorados. La verdad es que el pelao’ solo busca seguidores y ella se los está dando, aparte de que es bien farandulero”.

Recientemente, la cantante de ‘guaracha’ volvió a hablar sobre el tema tras la ruptura de esta pareja. En sus historias señaló: “se lo dije, ese man solo buscaba seguidores”.