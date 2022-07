“Yo no quiero hacer nada más cosas de latinos, quiero hacer buenas historias para latinos o no para latinos, como sea, no quiero que nos estén etiquetando en lo que debemos hacer para un tipo de audiencia”, dice la actriz, protagonista de “La reina del sur”.

Recientemente Kate volvió a México para grabar “The Beautiful Lie”, la versión moderna del clásico de la literatura “Ana Karenina”, que ella misma produjo, protagonizó y que fue dirigida por el cineasta Hari Sama.

“Me enorgullece muchísimo poder haber regresado mi país a filmar con una producción mía, porque si me espero a que me llamen me quedo ahí”, cuenta la actriz de 49 años.

Aunque la historia “es una tragedia en sí”, y Sama es conocido por relacionarse con temas lúgubres, la actriz considera que se trata de un proyecto muy luminoso.

“Tiene mucha luz, en una serie muy intimista, es mucho de personajes y tiene unas cosas super lindas, me atrevo a decir que es muy elegante, entonces dentro de la tragedia que es ‘Ana Karenina’, pues bueno hay luz”, asevera.

El proyecto se encuentra en postproducción, por lo que aún no puede precisar su fecha de estreno, sin embargo, acaba de estrenar por Roku “Hunting Ava Bravo”, y por HBO Max está por presentar “Armas de mujer”, un proyecto con el que demuestra que es necesaria la visibilización de la gran diversidad de mujeres que existen en el planeta.

“En ‘Armas de mujer’ está la mujer a la que le gusta depender del hombre y no tiene nada de malo, también hay otra que quiere ser mamá y lo que pasa es que solamente estamos interpretando diferentes tipos de mujeres”, cuenta.

Por eso es optimista a la hora de decir que “la cosa se ha puesto mucho mejor” en temas de representación, pero también es realista y sabe que aún hay un camino largo por recorrer.

“Estamos en pañales, porque los mejores personajes siguen siendo hombres, pero los que estamos de este lado como escritores, productores y creadores, e incluso actrices, tenemos que intentar cambiarlo”, dice.