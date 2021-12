Zach Morris, el 'gringo colombiano', se aburrió de Colombia y se fue, ¿para dónde?

De origen estadounidense, Morris se había vuelto uno de los extranjeros más apreciados gracias a su carisma y forma de mostrar los diversos lugares que identifican al territorio, pero recientemente ‘el gringo colombiano’ anunció que emigraría a Argentina, comentado que dejaba su ‘segundo hogar’ debido a que este lo “aburrió”.

En una entrevista para el diario El Clarín de Argentina, el 'gringo colombiano' afirmo lo siguiente :"De Colombia me enamoré a nivel personal y profesional. Me sentía rebelde, disconforme con el estado de las cosas en Estados Unidos. El consumismo sin parar. Uno no siente que está viviendo, consiguen un trabajo y se quedan ahí cómodos. Quería evitar eso y tener una vida de aventuras, desafiándome, aprendiendo”.

Puede leer: Yeferson Cossio anunció que abandonará Colombia.

El norteamericano también mencionó que fue gracias al cariño de la gente que hizo de Colombia el lugar para empezar y creer en su carrera, pero ya se ha aburrido de ser el 'gringo colombiano'.

Para él, este espacio lo “inspiró personalmente a encontrar ese camino. También el cariño y buen trato de la gente colombiana, por eso decidí empezar mi carrera ahí. Después me convertí en el 'gringo colombiano', aunque ya me aburrí de eso (...) Me aburrí de Colombia, ya no me daba la emoción que me daba al principio”.

Después de una investigación, el nuevo hogar de Morris será Argentina, país del cual resalta lo distinto que es todo en comparación al territorio colombiano.

“De todos los países de Latinoamérica, las mujeres que más me atraen son las brasileras y las argentinas. Y también me fascina de Argentina que es tan distinta. De México a Perú, con sus variaciones, las culturas son parecidas. Y luego, llegas a Argentina y ya se nota en el hablar, el vos, los gestos que son únicos, la comida y el estilo de vida, todo es muy distinto”, mencionó al diario.

De igual forma, Zac Morris ya a empezado a subir contenido a sus redes sociales mostrando a detalle la cultura del país, explicando y mostrando todo aquello que puede resultar interesante y desconocido.