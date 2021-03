Gracias al Factor X, Farina se dio a conocer como cantante en Colombia. Quince años después de haber iniciado su carrera profesional se siente satisfecha de sus logros y aún cuando asegura “he cumplido muchísimos sueños”, va en busca de otros. Sabe que además de perseverar y del trabajo diario, hay factores importantes para alcanzar el éxito. Por ello sugiere a quienes quieren dedicarse a la música “que den a conocer sin miedo lo que tienen, lo que ellos sienten que tienen que mostrarle al mundo; que no les dé miedo mostrar su talento, porque nada tienen que perder”, advirtió a People en Español. “Utiliza las redes sociales, son muy importantes en este momento de nuestras vidas. Son la plataforma indispensable para mostrar tu talento y a mí me ha funcionado”, agregó. “De hecho, mi carrera ha crecido muchísimo gracias a las redes sociales”.

Una de las metas que la intérprete de “Las nenas” tenía era ser presentadora y gracias a los Premios ASCAP pudo conseguirlo. “Pertenezco a ASCAP. Los ejecutivos vieron mi show en vivo; muchos de ellos hablaron muy bien de mi show y, de hecho, cuando me propusieron presentar los premios me recordaron ese momento en que me conocieron y me dijeron que sería muy lindo para ellos que fuera quien presentara los premios este año”, reveló.