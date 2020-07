Farruko lanza ‘La Tóxica’, el primer sencillo su “nueva era musical”

El reguetonero puertorriqueño Farruko lanzó el tema y vídeo musical ‘La Tóxica’, el primer sencillo de su próximo disco y el cual, según dijo, marcará una “nueva era musical” en su carrera, porque contará con pocas colaboraciones y se destacará como solista, como hizo en sus inicios.

Y es que según explicó el intérprete urbano en una entrevista con Efe, la decisión de racionar los artistas invitados en su nuevo álbum responde a que llevaba casi dos años sin lanzar un tema propio.

“El tema abre la mecha de volver a traer a Farruko solo y para preparar a la gente de lo que será mi nuevo álbum”, adelantó Carlos Efrén Reyes, nombre de pila del artista, desde su residencia en Miami.

Aclaró que su próximo disco, que espera lanzar para finales de año, tendrá colaboraciones, pero limitadas, no como su más reciente, ‘Gangalee’, que tuvo al menos 11 invitados, entre ellos Bad Bunny, Pedro Capó, J Balvin, Zion & Lennox, Anuel AA, Manuel Turizo, Justin Quiles y Don Omar. “En ocasiones, los ‘featurings’ (colaboraciones) son con artistas famosos, pero esta vez no. Hasta con algunos de ellos nunca he trabajado”, admitió.

Farruko no reveló el título de su nuevo disco, pero adelantó “es bien personal, de lo que soy y de donde soy”.