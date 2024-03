A muchos les gustaría usar los eternos pantalones azules de Homero Simpson, pero después de 25 temporadas es muy cierto que él incluso ha tenido sus cambios de imagen.

Este mes, durante el cual el hombre ha sido homenajeado con el día de padre y partidos de fútbol -aunque a no todos les gusta-, es un buen momento para sorprender con un nuevo look que lo haga sentir vibrante, que lo regrese emocionalmente a ese tiempo en el que se sentía todo un galán, sobre todo si estos primeros seis meses del año fueron algo duros.

Antes de cualquier cosa, los expertos aseguran que la asesoría es importante: caballero, no se deje llevar por el impulso, porque su pareja hizo un extraño comentario sobre su pelo o porque sus amigos le hacen bullying por la forma en que viste. Lo primero es conocer su estilo, su tipo de rostro y sus gustos particulares, y tratar de combinarlos para lograr una apariencia que lo haga sentir feliz.

Estilos para cada uno

1 Hipster: es una tendencia que se puede manejar para cabello largo o corto, todo depende del tipo de rostro de cada hombre y aquí la edad no es relevante. Consiste en pegar mucho el cabello a los lados y “embombado” en la parte superior. Es un look serio para ir al trabajo, urbano para fines de semana y extrovertido para cocteles o celebraciones.



2 Fade: es una tendencia muy fuerte en el mercado, se usa corto en los laterales, conectando con la parte superior que va más larga. El éxito de este corte radica en el desvanecimiento de las líneas entre corto y largo. Es un look que luce bien tanto con ropa deportiva, como con corbata.



3 Fade Pompadour: es una tendencia que llegó con fuerza para quedarse; está basada en el volumen de la parte superior, cabello desbastado en los laterales con un real protagonismo de las patillas. Con este corte los papás se verán más elegantes y sofisticados.





Tendencias:



* Vogue promueve para los caballeros el ‘Street Sytle’, que les permite combinar camisas blancas y zapatos menos formales con chaquetas y estilos más chic para la vida cotidiana.



* Marcas como Soloio, Lander Urquijo, Mirto, Emidio Tucci, Tenkey o Jockey proponen pantalones tobilleros, colores vibrantes como verde, naranja o azul, polos con print, camisas entalladas, accesorios diferentes como gorros o mochilas.



* Lefties para estas vacaciones toma como fuente de inspiración Hawai, sus paisajes y su colorido que queda reflejado sobre todo en los estampados. Las bermudas y los shorts tampoco se han librado de los prints tropicales hawaianos y se combinan con camisetas básicas de colores lisos.



* Primark y Naútica tienen para esta mitad de año camisas con estampados tropicales en dos colores y los shorts. Las camisetas gráficas aparecen adornadas con estampados completos y con eslóganes y cenefas inspiradas en la cultura tribal y se llevan de forma informal con bermudas o jeans cortados hasta la rodilla.





Looks para papás urbanos, modernos y clásicos



Viviana León, técnico capilar de Schwarzkopf Professional de la multinacional Henkel, recomienda



looks para papás urbanos, modernos y clásicos, que los invita a arriesgarse, salir de la rutina y renovarse, con base en el look de famosos como Radamel Falcao, Rigoberto Urán y David Beckham.